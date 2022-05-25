انت الان تتابع خبر إعتزال عبلة كامل يثير الضجة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر إعتزال الممثلة المصرية ​عبلة كامل​ة، بشكل نهائي وعدم عودتها للفن، ما اثار هذا الخبر قلق محبيها وجمهورها.

وبعد الضجة التي رافقت هذا الخبر، ظهر طليق الفنانة، الممثل ​أحمد كمال​، ونفى كافة الأنباء والشائعات التي تم تداولها والمتعلقة باعتزال عبلة كامل، مؤكدا أن هذا القرار في يدها، وأنه أعلن سابقا أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.

وبدوره أنكر المنتج جمال العدل، خلال تصريحات صحافية ما أعلنه أحمد كمال حول عدم اعتزال عبلة كامل التمثيل، مؤكدا انها لن تعود الى التمثيل، مشيراً إلى أنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطمئن على صحتها لأنها لا ترد على الهاتف، وتابع العدل: "تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل، وذهبت الى منزلها وحاولت إقناعها ولكنها لم توافق، وذلك خلال انتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها".

تعتبر عبلة كامل واحدة من أكثر الشخصيات الحاضرة بقوة بفضل الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، حيث يحب الجمهور متابعة أعمالها بسبب قدراتها التمثيلية وتلقائيتها وعفويتها، وكانت آخر أعمالها الفنية، الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، ومن بعده غابت عن الأنظار، لتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، ولكن أسرتها كانت تنفي هذا الأمر تماماً، واستمرت الفنانة في التزام الصمت والابتعاد عن الأضواء.