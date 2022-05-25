الحبس 3 سنوات لارجل الاعمال محمد الأمين وتغريمه 200 ألف جنيه في الاتجار بالبشر اتفرج التفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بـالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في البشر.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد صبري.يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد،وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.