انت الان تتابع خبر نسخة طبق الاصل من ياسمين عبد العزيز.. حفيدة إسماعيل ياسين تخطف الأنظار بجمالها الساحر اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت سلمى ياسين ، حفيدة الفنان إسماعيل ياسين ، تعقيبا على الذكرة الخامسين لوفاة جدها ، إنها تفتخر بجدها ، وتتشرف به ، موضحة أنها لم تعاصر جدها ولكن والدها كان دائما يحكي لهم عنه مواقف وحكايات كثيرة .

وأردفت : فكرنا كتير أنه يتكرم من الدولة بس حاليا لم يعد هناك تفكير في الأمر لأنه لم يحدث التكريم بالشكل المطلوب ، وبقينا نشوف حب الناس وسيرته ده تكريم .

ولفتت ، إلى أن أفلامه لازالت تلقى مشاهدة وحب من المشاهدين ، حتى الأن ، ومع تكرارها لم يتراجعوا عنها .

ولفتت حفيدة اسماعيل ياسين الأنظار بجمالها الساحر، الامر الذي دفع كثيرين لتشبيهها بالنجمة ياسمين عبد العزيز.