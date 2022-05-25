حمادة هلال يطرح كليب «روح الروح» على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - طرح النجم حمادة هلال، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "روح الروح" في قناته الخاصة على يوتيوب، ليبدأ بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الكليب تم تصويره داخل أحد الاستوديوهات خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه نحو شهر ونصف الشهر، لكي يظهر العمل في أحسن صورة، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر فيه "هلال" بمشاهد تمثيلية، عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

وروّج حمادة هلال لأغنيته الجديدة "روح الروح"، بنشره بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، مصحوبة بتعليق قال فيه:"انتظروا أغنية روح الروح غدًا الأربعاء الساعه 5 مساءً على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح