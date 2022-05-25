نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيان شديدة اللهجة لـ46 نائبة ضد تصريحات عمرو واكد.. وبلاغ للنائب العام على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت ٤٦ نائبة بالبرلمان عن رفضهن وغضبهن، لما صدر من إساءة جاءت على لسان الفنان عمرو واكد، في حق سيدات مصر، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

ويأتي ذلك بعدما قام بعمل استفتاء، تعمد فيه ترويج إهانات للمرأة وإثارة الفتن بين الأشخاص والتعدي على القيم الأسرية في تعليقاتهم على هذه الاستفتاءات مستغلا فى ذلك شهرته ومتابعيه.

وقال بيان صادر عن النائبات الموقعات: بالرغم من قيام عمرو واكد بحذف المنشور واعتذاره، إلا أن الفعل قد صدر، ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة.

وأعلنت النائبة رفضهن القاطع لاعتذاره، مؤكدين أن هذه الإساءة لا ولن تغتفر أبدًا، قائلين: المرأة المصرية العظيمة هي عماد المجتمع وهى خط الدفاع الثالث عنه بعد الجيش والشرطة المصرية العظيمة، ومواقفها تجاه وطنها معروفة ومشهود لها، حيث كانت وما زالت مثار إعجاب العالم أجمع.

وتابع البيان: المرأة المصرية هى التي تقدم الغالى والنفيس، فداء للوطن، وهى التي تحمل على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتستحق من الجميع كل الفخر والتقدير والاحترام، ونرفض المساس بها بأى شكل من الأشكال.

وأكدت نائبات مصر، تصديهن لأي فعل أو قول من شأنه المساس بكرامة المرأة المصرية العظيمة، وعزمهن تقديم بلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد، وكل من تسول له نفسه المساس بالمرأة المصرية ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

والموقعات هن:

1. هالة أبو السعد

2.ايمان العجوز

3. مى رشدى

4. ايناس عبد الحليم

5. عبلة الهوارى

6. هناء فاروق

7. عبلة الألفى

8 سهام بشاى

9 غادة عجمى

10 عايدة السواركة

11 حنان عوض

12 شيماء نبيه

13 نانسى نعيم

14 جيهان البيومى

15 أمل سلامة

16 منى عبدالله

17 سكينة سلامة

18 نجلاء العسيلى

19 ولاء التمتامى

20 امل زكريا قطب

21 جمان هشام عمارة

22 أمل عصفور

23 فريدة الشوباشى

24 زينب السلايمى

25 الفت المزلاوي

26 رقية الهلالى

27 سحر العشري

28 آمال رزق الله

29 ابتهاج الطوخي

30 سلمى مراد

31 سولاف درويش

32 إيرين سعيد

33 سحرالقاضي

34 صفاء جابر عيادة

35 نشوى الديب

36 نانسي نعيم بطرس.

37 مايسة عطوة

38 سناء السعيد

39 راوية مختار

40 هدي الطنباري

41. مرثا محروس

42 سارة النحاس

43 غادة قنديل

44 شادية الجمل

45 سحر العشري

46 ياسمين أبو طالب

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