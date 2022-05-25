بعد إصابة 26 طفلًا في الهند.. إنفلونزا الطماطم وباء جديد يهدد العالم

ابو ظبي - احمد الجزار - ضرب الهند مرض جديد نادر هو إنفلونزا الطماطم بعد الكشف عن 26 حالة إيجابية لأطفال في ولاية أوديشا الهندية.

إنفلونزا الطماطم

وقال مسؤول الصحة في ولاية أوديشا الهندية إنه ثبتت إصابة ما لا يقل عن 26 طفلًا بمرض إنفلونزا الطماطم النادر، موضحا أن جميع الأطفال في حالة مستقرة الآن، وقد تم وضعهم تحت المراقبة المناسبة.

وأضاف المسئول، في تصريحات محلية: «المصابون في الفئة العمرية من 1-9 سنوات، وطُلب منهم البقاء في عزلة لمدة خمسة إلى سبعة أيام».

ما هو مرض إنفلونزا الطماطم؟

وإنفلونزا الطماطم مرض معد تسببه فيروسات الأمعاء بشكل رئيسي، وحتى الآن تشير التقارير إلى أن الإصابة بهذا الفيروس أكثر شيوعًا بين الأطفال (دون سن 5 سنوات).

أيضا يمكن أن تحدث العدوى عند البالغين، ومع ذلك نظرًا للمناعة القوية ضد الفيروس فهي نادرة بينهم.

بعض الأعراض المصاحبة لعدوى فيروس إنفلونزا الطماطم هي: الحمى والقروح المؤلمة في الفم والبثور (حمراء اللون) على اليدين والقدمين والأرداف.

أما الأعراض الشائعة الأخرى لإنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم فتشمل: الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف.

يمكن تجنب الإصابة بالفيروس، الأكثر شيوعًا بين الأطفال، باتباع هذه النصائح:

– لا تتجاهل أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه.

– لا ينصح بكشط أي من البثور، لأن هذا قد يزيد من العدوى وينتشر أكثر.

– استهلك الكثير من السوائل، إذ يمكن أن تؤدي عدوى الفيروس إلى الجفاف.

– العزلة الذاتية مهمة في حالة ظهور الأعراض.

– الحفاظ على النظافة أمر في غاية الأهمية، لذا ابق نظيفًا واستحم بالماء البارد.

– اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، حيث تساعد الأطعمة المناسبة فقط في مكافحة احتمالات الإصابة بالفيروس.