نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ويجز يطالب رونالدينيو بالرحيل عن مصر.. لهذا السبب على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الرابر ويجز عن استيائه من تواجد لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو في مصر.

ورد ويجز في تعليق على صورة رونالدينو أثناء زيارته لمصر الآن وفي خلفيته نهر النيل، بصورة للاعب كرة القدم الشهير وهو يرفع علم اسرائيل، وعلق كاتبا: “جئت متأخرا، سافر لمكان آخر”.

كشف النجم البرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح نجم فريق ليفوبول الإنجليزى، والآن يستمتع بمشاهدته في الملعب، حيث إنه من أكثر اللاعبين المتابعين له.

وأوضح رونالدينيو، خلال المؤتمر المقام حاليا لاستقباله، قائلا: “هناك لاعبون مميزون في العالم مثل الأرجنتينى ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والمصرى محمد صلاح الأفضل، ثم الفرنسي إمبابي حيث سعيد ببقائه في باريس جيرمان، وهذا ما يجعله الأفضل لذلك سعيد بقراره”.

وأبدى النجم البرازيلى سعادته بالتواجد في مصر، قائلاً: “التواجد هنا منحنى السعادة بالتألق في المونديال مع البرازيل ومنحتني الأفضلية في كرة القدم، لذلك دائما أحب زيارة مصر وزيارة الأهرامات وهي محببة لقلبي، وأحب الموسيقى بشكل قوى لأستمتع بوقتي خارج الملعب”.

يذكر أن رونالدينيو يتواجد في مصر منذ يوم الاثنين 23 مايو الجاري، ليشارك لاعب برشلونة وميلان السابق، في مباراة خماسي، مع نجوم كرة القدم المصرية السابقين على صالة “مونديال” التابعة لنادى إيسترن كومبانى.

وقام رونالدينيو في صباح الأربعاء 25 مايو، برحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة، وبعدها عادل إلى الفندق للاستراحة، قبل أن يشارك في مباراة للكرة في ملعب خماسى بصالة مونديال، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية والتي سيكون أحمد حسن ومحمد زيدان في مقدمتهم.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل، لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.

ومن ناحية أخرى، عبر ويجز كثيرا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن مساندته للقضية الفلسطينية، وكان آخرها بمشاركته بالغناء “يا بلادي” وهي الأغنية الترويجية لفيلم “كباتن الزعتري”.

وتعرض ويجز لحادث أثناء قيادته دراجة نارية الشهر الماضي، حيث نشر صورة له وهو على سرير المستشفى، من خلال ستوري حسابه الشخصي على موقع Instgram وطمأن جمهوره على حالته الصحية، قائلا: “لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث”.