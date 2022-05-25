انت الان تتابع خبر لن تتخيل ما قالته غادة إبراهيم متهمة نقابة الفنانين بعد اتهامها لـ إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.. ما قالته اثار الجدل اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرحت غادة إبراهيم بعد انتهاء التحقيقات في تصريحات صحافية "أنا جيت الجلسة الثانية في التحقيق وكدا خلصت اللي عليا ، وأنا معايا ربنا لأني لم أغلط في أي حد ومتخانقتش مع أي فنانة، ولكن التحقيق حصل لأن الجنازة تخص شخص له قيمة مثل سمير صبري ولو كانت جنازة شخص عادي مش هيحصل كل ده".

وأكدت غادة إبراهيم أنها لم تسئ الى الفنانة إلهام شاهين، بل إن خلافها كان مع إحدى الإعلاميات، قائلةً: "أعلم جيداً أنني صاحبة حق والله يقف معي كما وقف معي في أزماتي السابقة، وأنا واثقة في عدل القضاء المصري، وعدل نقابة المهن التمثيلية ومستشاري النقابة".