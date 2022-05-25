انت الان تتابع خبر بمهر وزفاف أسطوري.. أول ظهور لنجل نجيب ساويريس وعروسته الجميلة يشعل وسائل التواصل.. لن تصدق كم بلغ مهرها اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقام أنسي نجل الملياردير المصري، نجيب ساويرس، حفل زفاف فاخر عند سفح الأهرامات في مصر، حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والرياضية المحلية الدولية.

وحضر حفل الزفاف شخصيات عامة أخرى، وجاء منهم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، والبرلماني جون طلعت، وسامح شكري وزير الخارجية.

وقالت مصادر إن مهر العروسة قد وصل إلى مليون دولار (18 مليون جنيه مصري). كما تواجد عالم المصريات زاهي حواس، وخالد عناني وزير السياحة والأثار، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والإعلامية لميس الحديدي.

ويشغل أنسي ساويرس منصب رئاسة مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" المالية القابضة، حيث تولى هذا المنصب منذ عام 2021 كما يشغل العضو المنتدب في شركة "إتش أو إف كابيتال" بـالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إيطاليا أون لاين" وشريك مؤسس ومستثمر في كل من شركة "فاونديشن فنتشرز" منذ 2019، وتطبيق "مينلي" منذ 2020 وشركة "هلالا" منذ 2018.