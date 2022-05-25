انت الان تتابع خبر أول تحرك قانوني في مصر بعد إهانة الفنان عمرو واكد للمرأة المصرية اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في مصر أمل عبد المنعم، إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان عمرو واكد بسبب تصريحاته المهينة للمرأة.

وأوضحت أن المجلس تقدم ببلاغ النائب العام ضد تصريحات عمرو واكد، معقبة: أي حد يهين سيدات مصر لازم يعرف إنه مش في أمان.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على حماية المرأة وتمكينها عبر كل المؤسسات، دون أي نظر لاتجاهات سياسية أو دينية.

ونوهت بأن المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية، وذلك تعقيبا على الإهانة التي وجهها الفنان عمرو واكد ضد السيدات المصريات.