انت الان تتابع خبر مالذي حصل !؟انهيار الإعلامية لميس الحديدي بالبكاء المرير على الهواء اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انهارت الإعلامية لميس الحديدي في آخر ظهور إعلامي لها بالبكاء على الهواء مباشرة.

وأكملت غادة رجب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " قائلة : "دلال عبد العزيز وفاتها كسرتني.. هما كانوا أصحابي وأمهاتي وعائلتي وسندني إللي ماتوا علموني ودعموني كتير من وقت غنائي لحد فرحي، حتى دلال عبد العزيز كانت بترقيني قبل طلوعي على المسرح".

ومن جانبها علقت لميس الحديدي وهي تحبس دموعها قائلة " وجعتيني ووحشتيني أنا حاسة بهذه المشاعر لأني ديما كنت بكون معاكوا وكنت بنزل أشوفكم وديما كنت بكون عايزة افضل لوقت اكتر معاكم وعند وفاتهم ذهلت .