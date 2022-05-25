انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هذه النجمة الكبيرة التي أصيبت بالمرض الخبيث وأصبحت بهذا الشكل.. مفاجأة غير متوقعة اتفرج من تكون! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة التركية بيلور كالكافان، جمهورها بعد أن أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الرئة، ونشرت صورا لها عبر صفحتها على إنستغرام وهي حليقة الرأس، برفقة صديقها المخرج التركي الشهير حمدي ألكان.

وطلبت منه عدم الاتصال والاكتفاء بالرسائل النصية، لأنها مُتعبة.من جهته، شارك حمد ألكان الصورة عبر حسابه في إنستغرام، وعلق: ”قلبك الجميل وطاقتك سيتغلبان على هذا المرض بيلور.. أنا معك دائماً“.

وقالت الممثلة التركية في تصريحات صحفية، إنها تمكنت من اكتشاف سرطان الرئة، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا، وعلقت: ”لو لم أصب بكورونا،، لربما اكتشفت السرطان في وقت متأخر، وهذا بالنسبة لي ولادة جديدة“.

وتخضع كالكافان البالغة من العمر 60 عاماً، لخضة علاجية لمحاربة السرطان، والتي قد تستغرق شهرا ونصفا، وقالت: ”أصبت بفيروس كورونا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، نجوت من الفيروس، لكن كنت أعاني من صعوبة في التنفس. ومع ذلك، لم أكن حتى أدخن.

وخمنوا أن يكون الأمر بسبب نزلة البرد وأن كورونا تسبب الضرر“.وأشارت بيلور كالكافان، إلى أن تطور حالتها الصحية، دفعها لمراجعة الطبيب، وتم تصوير الرئة، ليتبين أن الورم خبيث، وقالت: ”قرر الأطباء أن العلاج الكيماوي مناسب للحالة، بدلاً من خضوعي للجراحة، وعلاجي يسير على ما يرام بعد الجرعة الثالثة“.

وتجد الفنانة التركية بيلور كالكافان، أن اكتشافها لإصابتها بسرطان الرئة، هو بداية جديدة، واعترفت أنها ”أهملت نفسها مؤخراً“.

تعتبر بيلور كالكافان، المعروفة بـ ”بيلور“ في الوسط الفني التركي، واحدة من أبرز الممثلات في الوسط الفني والتي كان لها الكثير من الأعمال المعروفة فيها، وعرفت بأنها السيدة الغاضبة.

وتحظى بيلور كالكافان، بشهرة واسعة، منذ سنوات، مع عرض أوّل مسلسل تركي مدبلج للعربية ”سنوات الضياع“، حيث أدّت دور والدة لميس التي لعبت دورها الممثلة التركية توبا بويوكستون.