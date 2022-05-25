انت الان تتابع خبر من الممثل الأيقونة بالنسبة لك في مصر؟.. شريف سلامة يختار فنان لن يخطر على البال اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - يرفض الفنان شريف سلامة وصفه بأنه مظلوم في مسيرته الفنية، ويعتبر أن المهم نوعية الأدوار التي يقدمها والأثر الذي تتركه عند جمهوره وليس عددها.

وقال شريف سلامة خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON : الشيء الممتع في الفن هو أداء شخصيات مختلفة، وأنا تجنبت مواصلة تقديم أدوار "الجان" (الشاب الوسيم) رغم أن ذلك طلب مني في بدايتي بحجة استهداف جمهور الفتيات، وأرفض وصفي بأني مظلوم، وبالعكس أدواري تترك أثرا عميقا مع الناس، وأريد أن يحترم الناس اسمي ويتوقعوا مشاهدة شيء محترم.وردا على سؤال من الممثل الأيقونة بالنسبة لك؟ قال دانيال دي لويس، ودينزل واشنطن، وتوم هانكس، وفي مصر أحمد زكي.يذكر أن شريف سلامة شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي".