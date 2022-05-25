انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لنجمه المعتزلة نورا.. اتفرج كيف أصبح حالها بعد غدر السنين! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة مي نور الشريف في مارس الماضي بـ«يوم الأم»، وحرصت على تهنئة والدتها النجمة بوسي، وخالتها النجمة المعتزلة نورا، بيوم الأم، في أحدث ظهور لهن.

وأضافت: «ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائماً مجمعنا واحنا في أحسن صحة وحال، يا رب انظر إلينا نظرة كرم، ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي وأختي وصحبتي ويا رب تكونوا راضيين عني بحبكوا». وظهرت نورا في الصورة بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

يُذكر أن نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1996. بعد مسيرة فنية قدَّمت خلالها أعمالاً ناجحة، أبرزها: «ضربة شمس»، و«العار»، و«عنتر شايل سيفه».