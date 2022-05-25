انت الان تتابع خبر لن تستوعب ماتره عيناك !!نسخة طبق الأصل.. شبيهة حنان ترك تشعل منصات التواصل.. المفاجأة في هويتها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - «يخلق من الشبه أربعين»، مقولة نتردد كثيرًا بين الناس، وظهرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وكان أخرها ظهور شبيهة للفنانة المعتزلة حنان ترك، وهي مطربة شابة تدعى هلا رشدي، سحرت الناس بجمالها وقوة صوتها.

التشابه الكبير بين حنان ترك وهلا رشدي، أوقع قطاع كبير من الجمهور في حيرة. إذ اعتقد بعضهم أنّ حنان ترك قطعت فترة اعتزالها وعادت إلى التمثيل مجدداً من خلال مسلسل «مكتوب عليا».

يذكر أن الفنانة حنان ترك اعتزلت الأعمال الفنية منذ زواجها من رجل الأعمال محمود مالك، ولكنها تشارك في عدد من الفعاليات الخيرية كما شاركت في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي أقيم العام الماضي.