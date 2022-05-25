انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة سوكا العبيطة في فيلم أبو علي.. لن يخطر على بالك كيف أصبح شكلها بعد 16 سنة مفاجاة قويه.. وصدمه بعملها الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد مرور أكثر من 16 عام على عرض الفيلم، عادت سارة للظهور مجددًا على الساحة، ولكن هذه المرة بعدما أصبحت شابة جميلة.

قالت سارة عبد القادر، صاحبة الـ 24 عاماً، انها تركت التمثيل في عمر الـ 8سنوات، بعد مشاركتها في فيلم “أبو على” الذي عرضه عام 2005.وأضافت “سوكا”، درست في مجال السياحة والفنادق حتى تخرجت منذ عدة سنوات لتعمل في أحدي المطاعم الكبرى كـ “مراقب إنتاج”.