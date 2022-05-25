انت الان تتابع خبر بطل مسلسل الزير سالم.. احرجته مذيعة عبر الهواء: اذا انا عرضت عليك تجوزني حتقبل؟.. اتفرج رده الذي صدم الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعتبر نجماً عربيا وتحضى اعماله بقبول منقطع النظير لدى الجمهور، أحبه متابعيه من بدايته "جِرو بن كليب" في مسلسل الزير سالم، مرورا بصقر قريش والملك فاروق، ووصولاً الى الهيبة، إنه النجم العربي تيم الحسن.

حصل تيم الحسن على احسن ممثل عربي في الدراما العربية، ثلاث مرات على التوالي في عام 2015 و2016 و 2017م، لادوار عديده قدمها، واشتهر بها، وخاصة تلك الاعمال التي تركت إثر كبير عند الجمهور.الحياة الشخصية في عام 2002م تزوج تيم الحسن من الفنانة ديمة بياعة، وانجب منها طفلين "ورد" و "فهد"، وعاش معاها عشر سنين، وانفصلا عن بعض، بسبب خيانته لها مع الممثلة نسرين طافش.

وكانت الزوجة الثانية للفنان تيم الحسن، من الإعلامية المصرية فاء الكيلاني، عام 2017م، وكان الموضوع مفآجئ للجمهور بعامته. وقال زوج وفاء كيلاني السابق إن تيم الحسن وزوجته السابقة، كانوا على علاقة سرية في السابق، قبل زواجهما.

وكان الفنان تيم الحسن التقى بوفاء الكيلاني في احدى اللقاءات التلفزيونية، قالت له: "اذا انا عرضت عليك تجوزني حتقبل"، رد تيم: "بقبل على طول حبيبة قلبي"، وهذا الحوار كان نوع من انواع المزح، وبعدها بسنتين تزوجا.