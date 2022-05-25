11 ضحية ومفقودين.. حقيقة تعمد سائق الميكروباص السقوط بالركاب في الترعة بسبب 2 جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - برزت تفاصيل عدة في القصة الكاملة لحادث ميكروباص المنيا، الذي تسبب في وفاة وإصابة 11 شخصًا ما بين 6 وفيات وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى استمرار عمليات البحث عن سائر ركاب ميكروباص المنيا الذي سقط منذ عدة أيام في مياه ترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي مصر أسوان الزراعي.

حادث سقوط ميكروباص المنيا، سبب حزنًا شديدًا على أبناء الصعيد بشكل عام وأسر المتضررين والمفقودين بشكل خاص، لعل أبرزهم: آية إبراهيم، 27 سنة، تلك العروس التي كانت تستعد للزفاف الشهر المقبل، وتقوم بشراء مستلزمات واحتياجات الفرح، بعد أن حصلت على بكالوريوس التربية.

هل رفع الأجرة سبب حادث ميكروباص المنيا؟

وبحسب ما تداوله أبناء مدينة المنيا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أرجعوا سبب حادث ميكروباص المنيا، إلى تهديد سائق الميكروباص للركاب بالنزول في الترعة، بعد رفضهم دفع 2 جنيه زيادة على الأجرة المُقررة التي تقدر بـ13 جنيهًا، ليصبح إجمالي مبلغ الأجرة 15 جنيهًا.

وما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عدم صحته تحقيقات النيابة العامة، حيث تبين من سؤال المصابين، أن سائق ميكروباص المنيا حاول تفادي مطب صناعي فوجئ به في الطريق أثناء سيره بسرعة زائدة، وهو الأمر الذي أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده وسقوطهم في المياه، فيما أكد اثنان من الناجين عدم صحة ما تم تداوله بشأن تهديد قائد الميكروباص للركاب قبل وقوع الحادث.

تحريات المباحث في حادث ميكروباص المنيا

وأكدت تحريات المباحث في حادث ميكروباص المنيا، أن الحادث جاء نتيجة اصطدام الميكروباص بجسم كوبري البرجاية ليسقط في مياه الترعة عقب انحرافه بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة من السائق، إذ تبيّن وجود إتلافات بسور كوبري البرجاية، وعدم وجود آثار لكبح الإطارات بالطريق، أو وجود أي آلات مراقبة مطلة عليه، وفقًا لمعاينة النيابة العامة.

حبس سائق ميكروباص المنيا

وأثناء تحقيق النيابة العامة مع سائق ميكروباص المنيا أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنّ الحادث وقع بسبب عطل مفاجئ بمكابح السيارة، وبعد أخذ عينه من السائق لبيان مدى تعاطيه للمواد المُخدرة، بين الفحص تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، فأمرت النيابة العامة بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لتسببه في موت وإصابة عدد من الركاب بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه، لقيادته بسرعة زائدة.