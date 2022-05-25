بعد إهانته نساء مصر.. أشرف زكي: عمرو واكد مشطوب من نقابة الممثلين ولا يشرفنا وجود أمثاله

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية، بشأن الفنان عمرو واكد، بعدما نشر الأخير تغريدة تضمنت إساءة لنساء مصر.

وقال أشرف زكي في بيان صادر من نقابة المهن التمثيلية: عمرو واكد مشطوب من سجلات النقابة، كما أنه لا يشرف نقابتنا العريقة وجود عمرو أو أمثاله، مؤكدين على أن نساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام.

وتعرض عمرو واكد لانتقادات لاذعة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تغريدة له عن نساء مصر، اللائي يؤيدن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر جعله يتعرض لهجوم كبير، وتصدر تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح حديث السوشيال ميديا.

وعلى الفور حذف واكد تغريدته المسيئة لسيدات مصر، بعد الهجوم الطائل عليه، ونشر تدوينة آخرى له، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال فيها: أنا كتبت تويتة غلط، ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري، وإذا كنت جرحت أي امرأة.

يعد فيلم أهل مصر، هو آخر أعمال عمرو واكد الفنية في مصر، حيث طُرح عام 2014، وضم الفيلم العديد من الفنانين منهم الفنان هشام سليم، بسمة، هشام عبد الله، عفاف رشاد، إنجي شرف، أحمد داش، محمد داش، محسنة توفيق، أسامة عباس، مجدي عبد الوهاب، انتصار، والفيلم من تأليف بلال فضل، وتحت قيادة المخرج خيري بشارة.

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