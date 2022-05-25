صابر الرباعي يعلن تعرض والدته لأزمة صحية ويطلب لها الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان صابر الرباعي ، تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات .

و نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة بصحبة والدته بالمستشفى معلقا “ الف سلامة عليك يا أمي و بعد الشر عليكى ” .

قصص الحب في حياة صابر الرباعي

في البداية تزوج صابر الرباعي من سليمة الفقيه التونسية الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الإدارة والتسويق، ومديرة لأحد البنوك في تونس، بعد قصة حب، وقد أنجب منها ابنيه إسلام وصفاء، وفي مارس عام 2013 انفصل عنها بأمر من المحكمة والتي فشلت في الصلح بينهما، حيث أن صابر هو من طلب الانفصال، وتزوج في نفس العام من زوجته الثانية مضيفة الطيران التونسية إخلاص جنيفان، والتي أنجبت له ثلاث أبناء هم جود هادي عام 2014، أمير عام 2016، وطفلته الصغيرة شابة عام 2020.

وتروي زوجته الأولى سليمة الفقيه في لقاء خاص قائلة: “لن أسامح زوجته الثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل”، فقد كانت بينها وبين الفنان علاقة حب قوية قبل وبعد الزواج، إلى أن شعرت بالتغيير في عاداته وطباعه معها، فأصبح يعترض على كل ما كان يحبه منها، مما جعلها تشعر بالشك في وجود امرأة أخرى بحياته، إلى أن تحولت حياتها إلى جحيم بعد أن انتشر خبر علاقته بزوجته الجديدة في تونس، وطالب هو بالطلاق منها، وبالفعل حدث الطلاق بعد فشل المحكمة في الصلح بينهما، حيث كان صابر الرباعي قد رفع دعوى بالطلاق الإنشائي، وهي من الحالات التي لا يجد فيها الزوج سبباً من الطلاق، سوى الرغبة في إنهاء علاقة الزواج.

من خلال صور انتشرت لكل من طليقة صابر الرباعي وزوجته الجديدة، فقد لاحظ المتابعين التشابه الكبير بين السيدتين، وأن كلاهما تتمتع بقدر كبير من الجمال، مما قد يجعلك تتعجب أيهما أجمل !؟