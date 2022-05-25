لن تصدق ما قاله عن النبي محمد .. صدمة بعد كشف الديانة الحقيقية للنجم شاروخان!

الرياض - محمد الاطلسي - شاروخان ممثل هندي أطلق عليه الإعلام ومحبوه الكثير من الألقاب فهو "بادشاه بوليود" و"ملك بوليود" و"الملك خان"، الذي ظهر في أكثر من 80 فيلما، حقق أغلبهم نجاحا كبيرا. ويعتبر شاروخان واحدا من أهم نجوم السينما العالمية وأكثرهم شهرة ونجاحا في الوقت الحالي وحصل على العديد من الجوائز التي يصعب حصرها.

وُلد شاروخان لعائلة مسلمة في نيودلهي عام 1965، لأب حقوقي يؤمن بنبذ العنف، ويعمل لصالح حركة "خدي خدمتجار" التي تهدف إلى توحيد الهند واستقلالها. أكد النجم الهندى “شاروخان” أكثر من مرة أنه مسلم ويفتخر بذلك وقال في تصريح سابق "أنه يصلي ويقرأ القرآن ويردد كلمات النبي محمد دائماَ لأن ذلك ماتربيت عليه وايضا ما درسته وأؤمن به". وأكد حرصه على أداء فريضة الزكاة باستمرار، حيث يخرج نسبة من الأموال التى يربحها من التمثيل ومن مشاريعه الاقتصادية الأخرى للفقراء والمساكين. وقال “خان : “أنا مسلم ابن مسلم وسأدافع عن ديني“. وقال "شاروخان: لقد جئت من أسرة متوسطة ووالدى كان يعمل كمزارع ليكفى نفقاتنا أنا وأخوتى، وقد ورثت منه حب العمل والإتقان حتى أنى أعمل من 18 إلى 20 ساعة فى اليوم".

وصرح شاروخان أكثر من مرة بأنه يرى نفسه شخصا عاديا حصلت له معجزة، وأنه يعيش أسطورة كما لو أنه كُتب أن يكون جزءا منها، وفي الحقيقة أن نجاحه الكبير في الهند أو خارجها دليل على صحة هذه الأسطورة.