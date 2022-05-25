نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إيرادات “ضعيفة جدًا” لـ”فارس” بطولة أحمد زاهر في أسبوعه الأول.. و”حلمي” يقترب من الـ50 مليون على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فشل فيلم فارس بطولة الفنان أحمد زاهر، في المنافسة على شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول، حيث فشل الفيلم في تحقيق 400 ألف جنيه على مدار أسبوع مقارنة بباقي الأفلام المنافسة.

وحقق الفيلم في أسبوعه الأول حتى أمس الثلاثاء إيرادات وصلت إلى 392,628 جنيه.

وهذا ما نبهنا به من البداية أن الفيلم لم يلقى الاهتمام والدعاية الكافية من قبل شركات التوزيع والإنتاج رغم أنه يشهد أول بطولة سينمائية لـ أحمد زاهر، مما يحتاج دعم أكبر.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الفيلم أكثر خلال الأسابيع القادمة.

فيلم “فارس” بطولة الفنان أحمد زاهر في أول بطولة مطلقة له بمشاركة حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبوألنجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، ملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

في الوقت نفسه نجح فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي في تصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، وحقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات بلغت 5,737,459، لتصل إجمالي إيراداته إلى 49,206,526 جنيه.

تدور أحداث فيلم “واحد تاني” في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، يشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وجاء في المركز الثاني فيلم “العنكبوت” بطلولة أحمد السقا، بإيرادات وصلت إلى 2,780,508 جنيه في أسبوعه الثالث من العرض، وتصل إجمالي إيراداته إلى 29,507,963 جنيه.

فيلم “العنكبوت” من بطولة اأحمد السقا ومنى زكي يسرا اللوزي وظافر العابدين ومحمد لطفي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وجاء فيلم “زومبي” في المركز الثالث، بإيرادات وصلت إلى 1,359,165 جنيه في أسبوعه الثالث، لتصل إجمالي إيراداته إلى 15,663,392 جنيه.

الفيلم من بطلولة علي ربيع وحمدي الميرغني ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو وهاجر أحمد وكريم عفيفي ومحمد أوتاكا وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.