مهرجان كان يحتفي بعيده الـ75 بحضور عدد كبير من النجوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:25 مساءً - احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بالعيد الـ 75 لأكبر حدث فني عالم، مساء الثلاثاء، بحضور ما لا يقل عن 120 نجما وصانع أفلام من جميع أنحاء العالم، وأبرزهم جيك جيلنهال، باولو سورينتينو، إيزابيل هوبرت، كريستين ستيوارت، دايان كروجر، وغيرهم.

وشارك عدد من النجوم في ندوات للحديث عن السينما والتحديات التي تواجهها على هامش فعاليات مهرجان كان، وضم الحفل أيضا كل من ليا سيدو، وفيجو مورتنسن، ومخرج فيلمهم Crimes of the Future دفيد كروننبرج.

ووقف جميع ضيوف مهرجان كان على المسرح لالتقاط صورة عائلية بهذه المناسبة الهامة، وافتتح تيري فريمو الحدث بكلمة عن بقاء السينما للأبد، فيما تلقى بيير ليسيكور مدير المهرجان الذي يصادف أن تكون هذه مهمته الأخيرة في هذا المنصب تحية كبيرة من الجمهور والحاضرين للحفل.

وتبع احتفاء مهرجان كان بنسخته الـ 75، العرض العالمي الأول لفيلم L’innocent للمخرج لويس جاريل، الذي يقوم ببطولته أيضا مع عدد من الممثلين الفرنسيين.

وتستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وتضم اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.