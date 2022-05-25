وزارة السياحة: بدء مراجعة أعمال رفع كفاءة سرعات الإنترنت بفنادق شرم الشيخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:28 مساءً - انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب مفتشي الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة لتأهيلهم على مراجعة مكونات شبكة الإنترنت الداخلية للفنادق وقياس كفاءة سرعات الإنترنت بها.

وقد تم إعداد هذا البرنامج التدريبي من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي وفقا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والتي يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الأولى فنادق القاهرة والجيزة فئات أربع وخمس نجوم، ومدينة شرم الشيخ فئات ثلاث وأربع وخمس نجوم وذلك بإجمالي 153 فندقا، على أن تقوم المنشآت الفندقية بالتعاقد مع أي من مقدمي خدمات الإنترنت المرخص لها بالعمل في مصر طبقا للسرعات المحددة في القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها في مدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذي يأتي تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجاري بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأكد على أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع بشكل دوري تقدم الأعمال والعمل على حل كافة المعوقات لضمان الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية وتشغيل الإنترنت في ضوء المُهل المنصوص عليها بالقرار الوزاري.

وأضاف مساعد الوزير للتحول الرقمي أنه تم وضع مواصفات فنية محددة للشبكات الداخلية والتي يلزم على المنشآت الفندقية أن تقوم بإنشائها أو تطوير القائم منها.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أن مفتشي الوزارة الذين تم تدريبهم سوف يبدأوا في مراجعة فنادق المرحلة الأولى اعتبارا من الأسبوع القادم وذلك بالتزامن مع قيامهم بالمتابعة الدورية لموقف الفنادق المختلفة.