استقرار الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد نجاح عمليتها الجراحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:22 صباحاً - كشفت الفنانة البحرينية وفاء مكي عن استقرار حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية بحسب ما ورد عبر حسابها الرسمي على على تطبيق انستجرام.

بعد تدهور حالتها الصحية انتشر مقطع فيديو للممثلة البحرينية وفاء مكي أكدت فيه أنها لن تستطيع إجراء العملية اللازمة، بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية في شهر يونيو المقبل بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي على وجه السرعة.

واستجابت الجهات المسؤولة في البحرين للمنشور الذي نشرته الفنانة وفاء مكي وتحدثت فيه عن احتياجها إلى عملية جراحية عاجلة.