بحضور توني بلير ومجدي يعقوب ورموز المجتمع.. نجيب ساويرس يحتفل بزفاف نجله (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس قبل قليل، بزواج ابنه أنسي، وذلك من أمام الأهرامات بحضور كبار الشخصيات، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وحضر حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس كل من أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومصطفي وزيري، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة بشري، وعدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات.

وجاء حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن والأصدقاء والمقربين من رجل الأعمال في منطقة عروض الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة، والتي حصل نجيب ساويرس على حقوق تطويرها منذ سنوات بالاتفاق مع وزارة قطاع الاعمال.

ونشر بعض المقربين من رجل الأعمال صور وفيديوهات عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أن مطرب الحفل الفنان الكبير عمرو دياب، والذي غني الكثير من أغانيه وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وأصدقاء العروسين.

وعقد أنسي نجيب ساويرس الأكليل في أحد الكنائس الكبرى، وجاء ذلك حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وعدد كبير من المسئولين والفنانين والشخصيات العامة والمشاهير ولاعبي الكرة المحترفين في عدة نوادي عالمية.

ويعتبر أنسي نجيب ساويرس هو ابن رجل الأعمال نجيب ساويرس ويشغل أنسي نجيب منصب رئاسة مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، حيث تولى هذا المنصب منذ عام 2021 كما يشغل أنسى نجيب ساويرس العضو المنتدب في شركة إتش أو إف كابيتال بـ الولايات المتحدة الأميركية منذ 2014.

كما يشغل أنسي نجيب ساويرس منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيطاليا أون لاين وشريك مؤسس ومستثمر في كل من شركة فاونديشن فنتشرز منذ 2019، وتطبيق مينلي منذ 2020 وشركة هلالا منذ 2018.