شريف رمزي يحذر من منتحل شخصيته: بيطلب من ممثلات طلبات مش كويسة

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر الفنان شريف رمزي جمهوره من شخص ينتحل شخصيته ويتحدث باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شريف رمزي عبر حسابه على “إنستجرام” وكتب: بيان هام، في شخص منتحل شخصيتي وبيتكلم باسمي بقاله كام يوم من أرقام وحسابات مختلفة خارج مصر.

وتابع: أرجو من الجميع ياخد باله أنا معنديش حسابات غير حساباتي الموثقة.

على جانب آخر، كان شريف رمزي كشف عن سبب ابتعاده عن التمثيل لفترة وقال: بسبب انشغالي في إدارة شركة أفلام النصر للإنتاج الفني، وهي شركة والدي وجدي وكان علي أن اهتم بكل شيء بها.

وأضاف موضحا: كنت أبحث عن فكرة أقدمها وانتظرت كثيرا ولكن ما عرض علي لم يكن مناسبا ولم أتلق أي عرض جيد.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل “واكلينها والعة” الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش‎.‎

يذكر أن شريف رمزي يتواصل مع جمهوره بشكل مستمر عبر حسابه على Instagram وينشر صوه مع زوجته الفنانة ريهام أيمن وأولادهما.