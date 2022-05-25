أستاذ بالأزهر ينتقد ظهور أحمد سعد بـ”تاتو” أمام الكعبة: من كبائر الذنوب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات عديدة بعد نشره فيديو له أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه العمرة، وظهور وشم “تاتو” على ذراعه.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر علي الأزهري خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر قناة Ten : ما حدث من ظهور هذه الصورة أمام الكعبة المشرفة بهذا الوشم، ربما ذهب إلى هناك من أجل أن يغسل ذنوبه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد”، وربما ظهر هناك وليس قاصدا ما على بدنه من هذا الوشم، وربما أخذ في قرارة نفسه حتى نحسن الظن كما أمرنا إنه سيعود وبعد ذلك سيقضي على هذا الوشم.

وأضاف : من المعلوم أن الوشم عده العلماء من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من قام به، وهو عادة من عادات الشرك والجاهلية قديما، ومن المعلوم أنه ربما كان سببا في نقص المناعة.

وتابع : معلوم أن الأصل في الإنسان أن يستتر بطاعته وعبادته بعيدا عن أعين الناس، ولو وضع رداء على ذراعه وهو يأخذ الصورة كان أولى به.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلًا في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي، ضمن حفلات موسم جدة رفع بها شعار كامل العدد، وقدم فيها الفنان مجموعة كبيرة من أعماله الفنية، التي جعلت الحفل يشتعل بتفاعل الحضور معه، حيث امتلأ المكان بالهتافات والتصفيق الشديد من الجمهور.

وقدم أحمد سعد في الحفل أغنية “عليكي عيون” التي طرحها في الفترة الأخيرة، ولقيت إقبالا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.