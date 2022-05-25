نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محامي حسام حبيب: شيرين عبدالوهاب اتصلت بي لتطمئن عليه وتساعده (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف جميل سعيد، المحامي بالنقض، محامي الفنان حسام حبيب عن اتصال الفنانة شيرين عبدالوهاب به قبل ساعة واحدة لتطمئن على حسام حبيب وتسأله كيف تساعده.

وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON.

وقال: شيرين كانت تتحدث إلى لتطمئن على حسام وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام، هي إنسانة طيبة الفنان له مشاعر أخرى، الفنان مرهف الحس وهي فنانة.

وتابع كاشفا عما دار بينها خلال المكالمة: قلت لها يا شيرين أنت تعرفين معزتك عندي أنت مثل أحفادي ومكتبي مفتوح لك في أي وقت وأتمنى أن ينتهي هذا الخلاف لأنك لا تستحقين أن تكوني حديثا للآخرين، بين كل رجل وامرأة تحدث خلافات ودفعتي أنت ثمن الشهرة.

وأوضح المحامي سعيد جميل، أن آخر المستجدات في القضية أن النيابة أخلت سبيل الفنان حسام حبيب بعد دفع الكفالة واستدعاء من قال “حبيب” إنهم كانوا شهودا على واقعة ردها إلى عصمته.

وتابع ليحكي ما حدث قائلا: الفنانة شيرين عبدالوهاب أبلغت الشرطة أن حسام حبيب تعدى عليها لفظيا، وقالت إنه كان لديها في المنزل لتحضير أعمال مشتركة، وحدث بينهما مناقشة أسرية تطورت إلى مشاجرة وألفاظ خارجة وقالت إن من بينها ما شعرت أنه تهديد لها.

وأكمل ليسرد ما قاله حسام حبيب وأكد أنه نفى أن يكون هددها بالسلاح موضحا: حسام حبيب أخبر الشرطة أنه مقيم في المنزل بصفته زوجها وعندما حدث الشجار بينهما طلب ملابسه وطلب مفاتيح الخزنة ليأخذ سلاحه وهو سلاح مرخص.

وشدد المحامي سعيد جميل على أن شيرين عبد الوهاب لم تقل أنه هددها بالسلاح أو اعتدى عليها اعتداء جسديا.

وكانت شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا عن طريق مكتبها الإعلامي طالبت خلاله بعد تناول أخبار خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب الصادر عن مكتبها الإعلامي: ” تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.