انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة عن الفنان سمير صبري .. لن تتخيل الثروة التي تركها خلفه ولمن أعطى 100 ألف جنيه قبل وفاته وماذا عن زوجته السرية! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جاء رحيل الفنان الكبير المثقف سمير صبرى كالصاعقة على كل محبيه سواء من جمهوره أو من أصدقائه داخل وخارج الوسط الفنى، فرغم مرضه الشديد على مدار الأشهر الطويلة الماضية، إلا أن آمال محبيه كانت تستبعد وفاته بهذا الشكل المفاجئ.

كلما رأيته يتحدث ويحكى عن تاريخ الفن وفنانينه كنت أرغب في الإسراع بأن أسجل له أو أصوره فيديو، خائفًا من أن تتوه هذه المعلومات التي يحكيها ويكاد لايعرفها غيره فهو إمتداد زمن الفن والإذاعة الجميل، وصاحب الذاكرة الحديدية التي تسرد تفاصيل التفاصيل.

الفنان الكبير الراحل رغم كونه صديقًا للجميع ومتواجدًا باستمرار وسط محبيه من داخل وخارج الوسط الفنى، إلا أن حياته الشخصية، كان يعتبرها دائما خطا أحمر، لا يريد الحديث فيها أو إبداء أى معلومات عنها، حتى المقربين له لا يعرفون حتى الآن من أبنائه وهل لديه أشقاء أم لا.

سمير صبرى الذى غيبه الموت قبل ساعات من الآن كان يدرك أن مقابلة الكريم قادمة لا محالة، خاصة بعدما أبلغه الطبيب المعالج بأن قلبه مُتعب للغاية، وأنه مُعرض للتوقف في أي وقت، لذلك تخوف من الجلوس في منزله بالمهندسين بمفرده خشية من أن يتوفى دون أن يشعر به أحد، لذلك قرر الإقامة داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك خلال الشهر الأخير، واستضاف صديقه "مصطفى عبد السلام"، وأعطى له مبلغ 100 ألف جنيه، تكاليف الإسعاف التي تنقله من الفندق للمستشفى في حالة وفاته بالإضافة إلى مصاريف جنازته وعزائه.مات بالفعل سمير صبرى كما توقع هو، داخل غرفته بفندق إقامته، وتم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه وساعة روليكس وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليها لحين الحصول على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته وهم ليلى ابنة خالته وأشقائها، حيث لا يوجد ابن للفنان الكبير الراحل فهو لم ينجب من الأساس رغم تصريحاته بأن لديه ابنا.

تعذّر تشغيل الوسائط حيث فضل أن يخبر الجميع بهذا الأمر، لتجنب الشائعات التي خرجت حوله عبر سنوات طويلة دون أن يكون لها أي أساس من الصحة، مات سمير صبرى الموسوعة الفنية الثقافية الإنسانية وبقى فنه وإنسانيته وذكرياته التي لم ولن ننساها.سادت حالة من الحزن فى الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان سمير صبري صباح أمس الجمعة 20 مايو، بعد صراع مع المرض.

وكشف سمير صبري فى أحد اللقاءات الصحفية منذ سنوات قليلة، عن نجله الوحيد "حسن" رغم عدم إعلانه طيلة السنوات الماضية عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لم يعتمد إخفاء زواجه وإنجابه ولكنه لا يريد أن يخرج حياته الشخصية إلى الجمهور. وأضاف "صبرى"، أن نجله الوحيد عاش مع والدته فى إنجلترا وهو حاليًا متزوج ولديه طفلان، لذا يقوم بالسفر كل ثلاثة أشهر لزيارتهم هناك.أما عن زواجه من الفنانة سماح أنور، فأكد "صبرى" أنه فكر فى الارتباط والزواج منها إلا أن فارق العمر بينهما جعله يتراجع عن مصارحتها بمشاعره تجاهها.