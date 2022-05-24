انت الان تتابع خبر أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن اليكم ماحدث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن مفاجأة يغفل عنها الكثيرون تتعلق بذكر النت والفيس بوك في القرآن الكريم. وقال مبروك عطية من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، لافتاً إلى أنها سورة النساء وبالتحديد الآية 83 منها، مضيفاً: "أقسم بالله النت والفيس في الآية 83".

وأكمل: “من جنيات مرضى القلوب، اللي فيه خير يذيعه والشر يذيعه، متذعش أسرار ولا تقول مخبين ايه في الدولاب عشان محدش يدخل ويسرقك، نحدد العلاقات نسيب البني آدم لشغله، منبعبعش قدام العيال”.

وشدد على أن المسلم السوي لا ينشر خبر فيه خير أو خبر فيه شر حتى يتأكد منه، فليس ما يسمع يقال.