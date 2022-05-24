انت الان تتابع خبر لو جالك عريس أصغر منك تتجوزيه؟.. اتفرج رد إلهام شاهين الصادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لا ترفض الزواج المدني، معتبرة ذلك حرية شخصية، ولكن لحفظ الحقوق لابد من الزواج الموثق بشكل صحيح. وأضافت الفنانة إلهام شاهين خلال حوار ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها توافق على الزواج بأي شكل ولكن الزواج المدني تعتقد أنه لظروف معينة، حينما يكون في مشاكل، متابعة: «أنا أوفق على الزواج بأي شكل، والزواج المدني أعتقد أنه بيتعمل لما بيبقى في مشكلة».

واستبعدت الفنانة الهام شاهين، ارتباطها برجل أصغر منها في السن، قائلة: "معتقدش اني اتجوز حد اصغر مني ولكن مقدرش احكم وانا خارج الموقف وممكن اقع على بوذي وأحب حد اصغر مني، ولكن أنا علطول بحب في الحياة".