مادلين مطر في أحدث إطلالاتها عل انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:26 مساءً - نشرت الفنانة مادلين مطر صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مطر في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا عاري الصدر باللون التايجر وعلقت قائلة : "يظهر الريش عندما تكون الملائكة بالقرب من "أمسية عشاق رائعة".

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.