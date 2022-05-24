نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تغريم رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب فيديو المالديف.. ما القصة؟ (صور وفيديوهات) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - غرمت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية نجمتي السوشيال ميديا، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بعد نشرهما مقطع فيديو من المالديف.

واستدعت الهيئة رهف القحطاني ومروج الرحيلي بعد نشرهما الفيديو، وفرضت غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار) مؤكدة دون تسميتهما أنهما “خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي”، حسبما أوردت قناة “الإخبارية” الرسمية.

وقالت القناة إن الفيديو “تضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول” دون أن تسمي المالديف تحديدا.

وقال مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الإعلام المرئي والمسموع، سعد السحيمي، لقناة “الإخبارية”: “المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة”.

وفي السياق، قال محمد البرقاوي نائب رئيس تحرير موقع “سبق” السعودي، إن “هذه العقوبة أصدرتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفق اختصاصها. قد تكون هناك عقوبات لاحقة على هذه المخالفات”.

كما أوضح المحامي السعودي حمود الناجم؛ في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن “القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي”.

وأثارت رهف القحطاني ومروج الرحيلي جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية مؤخرًا بعد نشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها “جريئة”، التقطاها خلال رحلة سياحية إلى المالديف. إضافة إلى إطلاق عبارات اُعتبرت مٌسيئة للمالديف.

وبينما اكتفى كثير من المدونين السعوديين، بانتقاد القحطاني، وصديقتها الرحيلي، مع وجود عدد من المدونين الذين دافعوا عن الشابتين، اختار البعض تقديم بلاغات إلكترونية إلى النيابة العامة السعودية ضدهما.

من جانبه، أعرب وزير الدولة للشؤون الإسلامية بالمالديف، إلياس جمال الوادوي، عن استيائه من الفيديوهات المنشورة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات بحقهما.

وكتب الوزير عبر تويتر: “نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون”.

وتابع: “علاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء”.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية قد وصفت قبل يومين رهف القحطاني ومروج الرحيلي بأنهما “سياح برتبة مهرجين”، إثر نشرهما مجموعة من الصور والفيديوات بإطلالات فاضحة في إجازتهما على جزر المالديف، من ضمنها لقطات بالبيكيني.

وبثّت القناة الرسمية لقطات مموّهة من فيديوات القحطاني والرحيلي ضمن تقرير جاء فيه: “القانون السعودي يردع من يشوه صورة المملكة في الخارج، فالمسألة ليست شخصية، ما دمت تحمل الهوية السعودية، وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس صورة سيئة عن السعودية والسعوديين”.

وأضاف التقرير: “من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن، فهو يمثل السعودية وأخلاق شعبها، أما الفئة الباقية فستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار”.