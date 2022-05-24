انت الان تتابع خبر هل تتذكرون نفيسة بطلة مسرحية المتزوجون.. هكذا أصبح شكلها اليوم ومفاجأة بشأن زوجها الفنان الكبير اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علقت في الأذهان شخصية “نفيسة” في “مسرحية المتزوجون” ، وتعلق بها مُتابعي المسرح، وهي الشخصية التي جسدتها الممثلة المعتزلة راوية سعيد، وكانت سعيد قد شاركت في المسرحية، إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم: النجم الكبير الراحل سمير غانم وشيرين وجورج سيدهم ونجاح الموجي.

مع الفنان إدوارد، وقدما معًا مشهد المسرحية الشهير عندما كانت تطعم جورج سيدهم البيض بيدها، وقامت راوية بالفعل نفس المشهد مع إدوارد، ولم يستطع الحديث وبعدما انتهى من مضغ طعامه، سألها كيف استطاع جورج سيدهم تحمل ذلك، لتجيبه بأن يدها بها البركة.ويعد هذا اللقاء هو اللقاء الاول للفنانة راوية سعيد في الإعلام منذ إعتزالها الفن لسنوات، وتحدث راوية من خلال البرنامج عن ظروف اعتزالها، وعن أهم أدوارها التي قدمتها في أهـم الأعمال الدرامية ومنها “ليالي الحلمية” و”غدا تتفتح الزهور” و”أسوار المدابغ” و”وسقطت في بحر العسل” وغيرها من الأعمال.

يُشار إلي أن لفنانة راوية سعيد، متزوجه من الفنان الكبير “رياض الخولي” هذا ما كشفه الأخير في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية الكبيرة “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها 5 أبناء.