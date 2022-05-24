انت الان تتابع خبر سعر تذكرة مسرحية الحفيد بالمسرح القومي.. لوسي تتألق وتكلفتها تبدأ من 55 جنيه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، بالإعلان عن تقديم مسرحية الحفيد وهي التي جاءت طبقاً لرواية الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار، ويكون على خشبة المسرح في العتبة، وينتظرها الكثيرين من عشاق المسرح.

موعد عرض مسرحية الحفيد

وأعلن فهمي أن افتتاح عرض مسرحية الحفيد سوف يكون بعد غداً الخميس الموافق 26 مايو 2022، ويكون في تمام الساعة الـ 9 مساءا، وأيضاً سوف يعرض بشكل يومي في نفس الموعد ما عدا يوم الأربعاء.

سعر تذكرة مسرحية الحفيد بالمسرح القومي

ويستطيع الجمهور حجز التذاكر لمسرحية الحفيد، وجاءت بـ 3 فئات للأسعار وهي تكون بقيمة 55 جنيه وقيمية 75 جنيه وقيمة 150 جنيه، وهي تناقش الكثير من القضايا التي تخص الأسرة المصرية داخل إطار اجتماعي، والمسرحية بطولة لوسي وعابد عناني وتامر فرج، وهي ديكور حمدي عطية وإضاءة حازم أحمد وملابس مروة عودة وموسيقي كريم عرفة وإخراج يوسف المنصور