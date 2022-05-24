انت الان تتابع خبر فيديو المالديف السبب في تغريم رهف القحطاني ومروج الرحيلي.. قيمتها 107 ألف دولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية بتغريم نجمتي السوشيال ميديا، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، وهذا بعد أن نشروا مقطع فيديو من داخل المالديف، وتعتبر من أبرز الأشياء التي انتشرت على الساحة.

فيديو المالديف السبب في تغريم رهف القحطاني ومروج الرحيلي

وقامت الهيئة بـ إستداعاء رهف القحطاني ومروج الرحيلي بعد أن نشروا الفيديو، وتم فرض الكثير من الغرامات عليهم والتي وصلت لـ 400 ألف ريال سعودي أي ما يقرب من 107 آلاف دولار، والتأكيد أنه بدون تسميتهما أنهما “خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي”.

رهف ومرودج خالفوا القانون

وأكدت الفتاة أن الفيديو “شمل على إساءة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى إحدى الدول”، بدون أن تسمي المالديف تحديداً، وأعلن المركز الإعلامي قائلاً “المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة”.