حسين فهمي: مشاركة الأفلام المصرية والعربية في مهرجان كان ضعيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد الفنان حسين فهمي أنه يسعي خلال تواجده فى مهرجان كان السينمائي على اختيار أفلام لضمها إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى الدورة القادمة، بالإضافة إلى الاتفاق مع بعض أعضاء لجان التحكيم.

وتابع حسين فهمي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اعتاد المشاركة فى مهرجان كان السينمائي سواء كممثل أو رئيس مهرجان سابق لمهرجان القاهرة السينمائي، وهذا العام أعيد تعينه رئيساً للمهرجان.

وأضاف حسين فهمي، أن مهرجان القاهرة السينمائي تربطه علاقة قوية بمهرجان كان، خاصة وأنهما مهرجانات درجة أولي .

واستطرد حسين فهمي، أن مشاركة الأفلام المصرية والعربية فى مهرجان كان السينمائي هذا العام مازالت ضعيفة.

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وألقى الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة خاصة خلال حفل استقبال أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته المنعقدة حاليا.

وحرص حسين فهمي على تقديم نفسه للحضور، وشكرهم على تواجدهم في هذه المناسبة الخاصة، ودعاهم لحضور النسخة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعبر حسين فهمي عن سعادته بتواجده في مهرجان كان، وتحدث عن الراحل سمير صبري الذي توفي أثناء تواجده في كان ولم يستطع حضور جنازته، ووجه له كل التحية.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفل استقبال خاص على هامش فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عربي ودولي لصناع الأفلام والصحافيين والنقاد.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في فرنسا (FIAPF).