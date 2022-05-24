انت الان تتابع خبر فنانون واعلاميون خليجيون يطلقون حملات مناشدة لإنقاذ حياة فنانة من الخطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، وزارة الصحة والإعلام والجهات المعنية في البحرين للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنانة البحرينية وفاء مكي،، والمساعدة في توفير مكان لها داخل المستشفيات، لإجراء العمل الجراحي لها، والذي تأجل بسبب الضغط على المستشفى المقرر إجراء العملية لها به.

حيث نشر الفنانون ومنهم داوود حسين وشيماء سبت، مقطع فيديو لوفاء مكي، أكدت فيه أنها لن تستطيع إجراء العملية حاليا، بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وتم تأجيلها لشهر حزيران المقبل، بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي سريع، مضيفة بأن الطبيبة أبلغتها بأنها ستحاول أن تقدم موعدها اذا تخلف أحد المرضى أو قرر تأجيل عمليته.

وكانت مكي قد نشرت قبل أيام صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، من داخل أحد المستشفيات، أعلنت فيها عن إصابتها بورم، وعلقت: "دعواتكم استئصال ورم".

وظهرت الفنانة أمس عبر "إنستغرام" شكرت كل من ساهم في إيصال صوتها للجهات المختصة التي تسعى إلى تقديم كافة الإمكانيات، لإجراء العمل الجراحي في أقرب وقت، وطمأنت جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية.

يذكر أن مسرحية " لا تشنج "، كانت آخر اعمال وفاء مكي، كما شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "عين الذيب" الى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

وفاء مكي، ممثلة بحرينية بدأت حياتها الفنية من خلال المسرح عام 1995، وزعت أعمالها في دول الخليج بعد نجاحها خلال مسلسلي (عذاري) عام 2005 مع الفنانة زينب العسكري، ومع الفنانة الكويتية حياة الفهد في مسلسل (الداية) عام 2008، ثم قدمت العديد من الأعمال.