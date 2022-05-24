انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تستمتع بعطلتها في لندن.. وتظهر مع هؤلاء المشاهير الكبار شاهد من يكونوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وثقت من خلاله زيارتها إلى متحف "مدام توسو" في مدينة لندن.

وظهرت دنيا سمير غانم وقد أخذت صور إلى جانب تماثيل شمع لمجموعة من المشاهير، نذكر منهم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المغنية العالمية بيونسيه، المغنية العالمية تايلور سويفت، الأميرة الراحلة ديانا، الممثلة الأميركية زيندايا وغيرهم من المشاهير.وتفاعل المتابعون مع منشور دنيا سمير غانم هذا، وعبروا عن إعجابهم بطريقة تمضيتها عطلتها الصيفية.