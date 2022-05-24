أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة والجميع يتفاعل اتفرج صورة

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الرياض - احمد صلاح - شارك الفنان المصري ​أحمد سعد​ فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وظهر سعد من باحة الكعبة الشريفة في ​المملكة العربية السعودية​ وكان يرتدي ثياب الإحرام.

وكان أحمد سعد قد فاجأ المتابعين بأدائهأغنية أسودفي الحلقة الأخيرة من مسلسل "الإختيار3" والتي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنتشرت بشكل كبير .

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وماستر: نادر حمدي. وتقول كلمات الأغنية:"أسود وقد الوعود، الخاين دايما جبان وأنت معروف ابن البلد اللي كان، واختيارك تحمي دارك، أسود واقفين في حبك، يا بلادي قدام كل اللي يخون يعادي، مين يمسنا، أسود وقد الوعود".