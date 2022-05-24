انت الان تتابع خبر لميس الحديدي كشفت سرّاً صادماً من حياة شيرين عبد الوهاب بكلِّ جرأة.. ما كشفته أفزع الجميع اتفرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية لميس الحديدي وعلى الأمر بطريقتها الخاصة سرّاً صادماً أثار فزع الجمهور على الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابعت: "شيرين قد تكون فنانة مشهورة، لكنها في النهاية إنسانة وامرأة تتعرض للضغط والتهديد والابتزاز أحيانا، وعندها مشكلة في زواجها وطلاقها".

وختمت: "نتمنى إنها تنتهي من كل هذه المشاكل وتتفرغ لفنها الذي نحبه كلنا".

حدث كل هذا بعد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة المصرية والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت بالاستماع لأقوال شيرين لكشف تفاصيل الواقعة