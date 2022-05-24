تأجيل الحكم في قضية زيادة نفقة زينة من أحمد عز إلى 21 يونيو.. تعرف على المبلغ الذي تحصل عليه؟

ابو ظبي - احمد الجزار - حددت محكمة استئناف عالي الأسرة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 يونيو المقبل للحكم في استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة «نفقة توأمها»، حيث كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت «عز» بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه واستأنفت على الحكم وألزمته المحكمة بدفع 60 ألف جنيه.

وقدم معتز الدكر، محامي «زينة»، حافظة مستندات تحتوي على تحريات عن أعمال أحمد عز الفنية الأخيرة، وارتفاع أجره، وطالب محامى زينة بتقدير ما يتقاضاه من أجر لزيادة نفقة صغيرية.

كان «الدكر» تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.

وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.