موقع جريدة The Times البريطانية يختار المقصد السياحي المصري ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - نشر موقع جريدة The Times "التايمز" البريطانية الشهيرة تقريراً أشار خلاله إلى أن المقصد السياحي المصري يعد واحداً من ضمن سبعة مقاصد سياحية يستطيع السائح قضاء أجازة ممتعة بها خلال فصل الصيف بتكلفة مناسبة، وذلك وفقاً لمقياس "باروميتر تكاليف العطلات في جميع أنحاء العالم" والذي يرتكز على قياس ثمانية أوجه متنوعة للإنفاق السياحى.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى المقومات الفريدة التي يتمتع بها المقصد المصرى فهناك العديد من الأسباب التي تشجع السائحين على زيارته والتي من بينها المواقع السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان، ومدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر والتي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة وبشواطئها المشمسة الدافئة ومياهها الصافية، كما يستطيع السائح خلال زيارتها الاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة والتي من بينها ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة المتنوعة.