انت الان تتابع خبر أدهم نابلسي يحدث الضجة لهذا السبب فهل عاد للغناء؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار الفنان الأردني المعتزل ​أدهم نابلسي الجدل​ في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر الشاعر اللبناني علي المولى عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، مجموعة صور وفيديوهات تجمعه بأدهم في الأردن، ليفجر تساؤلات الجمهور، وفضولهم عن سبب هذا الاجتماع، وامكانية عودة أدهم نابلسي إلى الوسط الفني.

وتداول عدد كبير من المتابعين ومحبي الفنان المعتزل الصور بشكل كبير عبر حساباتهم في مواقع التواصل، مؤكدين على حبهم للنابلسي مهما كانت اختياراته، بينما أرفق البعض مع الصور أخبارا تفيد غير صحيحة حول عودته للغناء.

هذا وكان قد تحدث النابلسي في وقت سابق حول قرار إعتزاله وكيف إتخذه، مؤكدا إنه اوقف جميع حساباته على السوشيال الميديا، في شهر رمضان الماضي، بهدف تفرغه للعبادة، مضيفا أنه كان بصدد أن يبدأ بالعمل لإطلاق ألبوم جديد يتألف من 12 أغنية، لكن في آخر 10 أيام من شهر رمضان، منحه الله القوة كي يتراجع عن البدء بألبومه الجديد، وأن يتخد قرار الإعتزال .

وأشاد المتابعون بأدهم بعد ان نشر صوراً تظهر حصوله على درع كُرّم فيه بحفل ختمه للقرآن الكريم، وحصوله على إجازة في التلاوة والتجويد، كما نشر عدة فيديوهات سجل فيها القرآن بصوته ونشرها عبر حسابه على مواقع التواصل.



