نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرد على محمد صلاح: ثأرنا مع ليفربول أكبر من عمرك على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محمد صلاح نجم ليفربول قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن ناديه يبحث عن ثأر عمره أكبر من النجم المصري.

وقال صلاح عقب تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية أنه يريد مواجهة ريال مدريد بدلاً من مانشستر سيتي لأسباب شخصية في إشارة إلى خسارة فريقه نهائي نسخة 2017-2018، وحينها خرج النجم المصري من المباراة بسبب اشتراكه مع سيرجيو راموس.

وبعد لحظات من وصول ريال مدريد إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، كتب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على “تويتر”: “لدينا نتيجة يجب تسويتها” ، وأضاف لقناة “سكاي سبورتس”: إذا سألت الجميع في ليفربول، فإنهم يريدون تلك المباراة أمام ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي يوم الثلاثاء رداً على حديث صلاح عن الثأر: ريال مدريد يبحث عن الثأر كذلك، خسر النهائي عام 1981 أمام ليفربول وفي باريس بالذات، قد يكون هذا دافعاً لنا كذلك للفوز بالبطولة.

وسجل آلان كينيدي حينها هدف فوز الفريق الأحمر على ريال مدريد، قبل 11 عاماً من تاريخ ولادة النجم المصري الذي أبصر النور يوم 15 يونيو 1992.

فالفيردي: صلاح لم يحترم ريال مدريد

اعتبر الأورغوياني فيدي فالفيريدي لاعب ريال مدريد، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يحترم النادي الإسباني، مشيراً إلى أن زملاءه سيردون على كلمات الهداف المصري داخل الملعب.

وقال صلاح بعد وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في المباراة الختامية بدلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي لأسباب “شخصية” في إشارة إلى خسارته نهائي نسخة 2017-2018 الذي خرج منه بسبب الإصابة عقب اشتباكه مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

وقال فالفيريدي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسباني: ما قاله صلاح ينم عن عدم احترام لريال مدريد ولاعبيه، الشيء الوحيد الذي يجب علينا فعله أن نبذل قصارى جهدنا ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي ومنح جماهيرنا كأس أخرى.

قال لاعب خط الوسط فيدي فالفيردي ، إن لاعبي ريال مدريد كانوا مدفوعين بـ “عدم احترام الشارة” عندما قال إنه يفضل ريال مدريد على مانشستر سيتي بصفته خصم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتلقي الفريقان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في باريس.