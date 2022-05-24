انت الان تتابع خبر النقاب ثقيل ولبسه مزعج.. إلهام شاهين متهمة بالإساءة إلى الإسلام وتعاليمه.. لن تتخيل ما قالته صدمه هزت العالم ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة الهام شاهين، لانتقادات حادة بعد تصريحها عن النقاب حيث اتهمت بالاساءة إليه بسبب مسلسل بطلوع الروح.

حيث صرحت إلهام شاهين عبر برنامج ”الحكاية” المذاع علي قناه ” أم بي سي مصر” عن النقاب الذي ارتدته في مسلسل بطلوع الروح الذي عرض في رمضان قائلة “إن تجربة النقاب كانت مزعجة جدا ودائما مخنوقة واللبس تقيل بالإضافة إلي السلاح الذى كان معلقا في كتفي وخلعه”كما اضافت “النقاب كان ثقيلا ودائما كنت أحاول خلعة بسبب شدة الحرارة والعرق الغزيز ولا أعلم كيف يرون النساء من خلفه.”

وكشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن مشهد الجلد الذي قدمته في مسلسل بطلوع الروح مع منة شلبي كان حقيقياً جداً وجسد منة تشوه.

وفي تصريح لموقع خبر أبيض المصري قالت إلهام شاهين أن علامات الجلد بدت واضحة على جسد منة شلبي والمشهد كان حقيقياً.