انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي زوجة الفنان محمود الحديني.. ممثلة مشهورة وبطلة مسلسل الاختيار 3 اتفرج صورة لها والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - الفنان محمود الحديني يعتبر من كبار ممثلي المسرح والإذاعة وغلبت على أعماله المشاركة في بعض المسلسلات التلفزيونية حيث يتذكر له الجمهور عدة أعمالـ أبرزها ليالي الحلمية، (ج3، 4، 5).

ولكن ما لا يعرفه الجمهور أن محمود الحديني متزوج من فنانة شهيرة هي الممثلة نادية رشاد والتي اضطرتها ظروفها العائلية على أن تكون مقلة بأعمالها الفنية رغم تميز موهبتها. في عام 1972، وبدأت العمل بالإذاعة المصرية، وبرعت في المسلسلات الدينية ومسلسلات السير الذاتية، فقامت بأداء دور المطربة منيرة المهدية في مسلسل (أم كلثوم) في عام 1999. كما شاركت فى مسلسلات (أرابيسك، القضاء في الإسلام، الوعد الحق، بوابة الحلواني، قاسم أمين، علي مبارك، ابن موت). كتبت العديد من الأفلام، وكان أخر مشاركة لها في مسلسل الاختيار 3.