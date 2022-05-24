نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لتطاوله على نساء مصر.. بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد عمرو واكد (القصة الكاملة) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم احد المحامين ببلاغ للنائب العام والمحامي العام الاول لنيابات امن الدولة العليا ضد الممثل الهارب عمرو واكد، اتهمه فيه بالتطاول علي نساء مصر.

وجاء في البلاغ : المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة إذ أنها كانت فى طليعة الصفوف منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، كما كان لها دور كبير فى عجلة التنمية بجميع المجالات.

ولأن نجاح المرأة المصرية يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق، فجماعة الإخوان الإرهابية من أبرز الأمثلة على استغلال المرأة بشكل كبير إذ يستغلونها فى ترويج أفكارهم الهدامة من خلال بعض الجمعيات الخيرية والنسائية، فضلا عن تناولهم لفكرة تعدد الزوجات بشكل يحط من مكانة المرأة مستغلين جهل الكثير بالأمور الدينية التى وضعت ضوابط محددة لهذا الأمر، وليس شكل يهين المرأة وكأنها بضاعة تباع وتشترى.

وأضاف البلاغ أن آخر من تطاول على المرأة المصرية كان عمرو واكد الهارب بالخارج إذ نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تسيء للمراة المصرية، فجرت موجة غضب عارمة فى الشارع المصرى، وانتفضت المؤسسات المختلفة فى مصر لمعاقبة واكد على تطاوله وسوء أدبه تجاه المرأة المصرية.

وأشار البلاغ ان عمرو واكد لا زال يلعب دور ذو الوجهين، يسير على نهج جماعة الإخوان الإرهابية، ويبيع وطنه مقابل المال.

واكد أن عمرو واكد ذهب إلى الكونجرس الأمريكى للتحريض ضد بلده مصر، نسى أنه صرح قبل ذلك بأنه لا يمانع من عرض الأفلام والدراما الإسرائيلية فى مصر، كنوع من التطبيع، لتنكشف مواقفه الحقيقية.

والتمس مقدم البلاغ إصدار الأمر بالتحقيق فوتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرة مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة أن عددا من النساء في مصر قدمن شكاوى ضد الفنان عمرو واكد، بعد تغريدة له تضمن “إهانة للنساء” في مصر، قبل أن يقوم بحذفها.

وقالت أمل عبد المنعم، في تصريح لقناة “صدى البلد” أنه “سيتم حاليا فحص الشكاوى ضد واكد والتحرك القانوني حيالها”.

وأضافت أن “هناك حالة من الغضب” ضد واكد “لإهانته سيدات مصر”.

وكان مغردون أعربوا عبر “تويتر” عن الغضب من تصريحات واكد، وطالب بعضهم إدارة الموقع “بوقف حساب عمرو واكد، لأنه يحرض على الكراهية والعنف”.

بدأت مشكلة الممثل عمرو واكد عندما نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” تضمنت إساءة للنساء المؤيدات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعاد الممثل وحذف التغريدة وكتب قائلا: “أنا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري، وإذا كنت جرحت أي امرأة”.

أضاف: “الموضوع مالوش دعوة بالرأي، هو عيب صدر مني ومش كبير على إني أعتذر”

في أول تعليق على كلمات واكد، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر: “المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات، والسيدة المصرية اللي اتهمتها دي هي اللي وقفت وأنقذت بلدها على فكرة”.

وأكملت مرسي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء: “حتى لو ده مش عاجبك، السيدة المصرية اللي ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي”.

وتابعت: “هي السيدة اللي بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لأمنها وأمانها، إحنا بمئات الرجال اللي فقدوا النخوة والشجاعة، إحنا بمئات الرجال اللي باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم، أسفك يا عمرو واكد غير مقبول.. عيب”.

وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، الممثل، معتبرا أنه “تُوفي”، وذلك وسط موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من واكد.

وقال أديب، في برنامجه “الحكاية”: “حاولوا يقولوا إن عمرو واكد لما كتب التغريدة القذرة كان سكران، للأسف أنا متأكد ألف في المية أن عمرو واكد مكنش سكران وإن عمرو واكد وصل لمرحلة من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن”.

وأضاف: “عمرو واكد عنده عقدة اسمها السيسي، ودي نقطة لم يستطع تجاوزها حتى الآن، ليس هناك ما يمنع في أن تكون معارضًا، ولكن عمرو واكد ليس معارضًا بل شخص معقد، بعد ما كتب التويتة القذرة أصدقاؤه من نفس التيار سألوه عن اللي كاتبه”.

وتابع: “واكد أساء لأعراض المصريين، أنا بس بقلك خبر يا عمرو إنت مت، توفيت، وأظن دي عملية انتحار واضحة ليس لك مكان لا برا ولا جوا، أنا رأيي إنك الليلة دي تشوفلك قزازة فودكا أو تيكيلا أو ترمي نفسك من الشباك… انت انتهيت”.

وهاجم الإعلامي أحمد موسى كذلك عمرو واكد هو الآخر، وقال إن الفنان الهارب عمرو واكد شارك في جرائم داخل مصر.

وأضاف موسى، خلال برنامجه “على مسؤوليتي”: “كلام عمرو واكد عن السيدة المصرية ضد كل ابنة أو أم أو زوجة مصرية، أقول للمجلس القومي للمرأة ما قاله عمرو واكد سباب واتهامات واضحة، هو يعلم جيدا ماذا يفعل، ولا أحد أبدا يقبل هذا الأمر”، مطالبا المجلس القومي للمرأة بالتحرك ضد تصريحات عمرو واكد بالقانون.

واختتم: “عمرو واكد أهان الأسرة المصرية، لا نفرق أبدا بين أبناء مصر، من يرتكب مثل هذه الجرائم أو يطبع مش معانا”، مؤكدا أن الرئيس السيسي يركز على قضايا الوعي في كافة أحاديثه.