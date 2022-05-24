انت الان تتابع خبر اليكم ماذا قال بعد إخلاء سبيله أول تعليق من الفنان مصطفى هريدي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الفنان مصطفى هريدي إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين في حادث التصادم الذي وقع في مدينة الشيخ زايد، مطالبا الجمهور بالدعاء له وللمصابين في الحادث قائلا: "ادعولي نقوم بالسلامة أنا والمصابين والحمد لله على كل شيء قدر الله وما شاء فعل".

وقررت النيابة العامة بـ"الشيخ زايد"، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد حادث تصادم أسفر عن إصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد.وكشف التقرير الطبي للمصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي إصابة كل من (ع.م) بكسر في الجمجمة، و(ع س) بكسر في القطانية، و(ب.م) بكسر في الحوض، و(ب.أ) بكسر في الذراع وخدوش.